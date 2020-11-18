Контрабанда сигарет: в Одесском морпорту провели международную спецоперацию

В Одесском морском порту обнаружили крупную партию контрабандных сигарет. Груз прибыл на частный портовый терминал в контейнере.

По документам в нем был текстиль, а на самом деле – 16 тонн сигарет известного бренда. Часть груза должна была осесть в Украине, часть – отправиться в другие страны Европы. Стоимость сигарет – около 20 млн гривен, сообщили в пресс-центре СБУ.

Спецоперацию по контрабанде СБУ проводила совместно с Королевской налоговой и таможней Великобритании.

Как сообщалось, СБУ 17 ноября оцепила рынок в Одессе.

Фото: СБУ