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Контрабанда янтаря и спасение унесенных в море: чрезвычайные новости Одесской области 9 июля

Контрабанда янтаря и спасение унесенных в море: чрезвычайные новости Одесской области 9 июля

В Одесской области в четверг, 9 июня, области спасли отдыхающих, которых унесло в море.

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  • В Одесской области спасли отдыхающих, которых унесло в море. Благодаря бдительности пограничников удалось спасти жизни 17 отдыхающим, среди которых было 6 детей.
  • В Хаджибейский лиман рибпатруль вернул почти полтонны рыбы. Всего изъято 4 км браконьерских сетей.
  • В Одесской области в грузовике обнаружили 1,5 кг янтарных украшений и 60 000 таблеток. Гражданин Турции, возвращался домой через Черноморск, спрятал в своем грузовике с лесоматериалами необычные пакеты.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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