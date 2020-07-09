Контрабанда янтаря и спасение унесенных в море: чрезвычайные новости Одесской области 9 июля

В Одесской области в четверг, 9 июня, области спасли отдыхающих, которых унесло в море.
- В Одесской области спасли отдыхающих, которых унесло в море. Благодаря бдительности пограничников удалось спасти жизни 17 отдыхающим, среди которых было 6 детей.
- В Хаджибейский лиман рибпатруль вернул почти полтонны рыбы. Всего изъято 4 км браконьерских сетей.
- В Одесской области в грузовике обнаружили 1,5 кг янтарных украшений и 60 000 таблеток. Гражданин Турции, возвращался домой через Черноморск, спрятал в своем грузовике с лесоматериалами необычные пакеты.