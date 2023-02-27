Конец зимы в Одессе: каков прогноз синоптиков на 28 февраля

Какой будет погода в Одессе 27 февраля? В понедельник, 27 февраля 2023 года ночью температура воздуха будет 2-7 тепла, днем 9-14. Возможны небольшие осадки. Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 26 февраля: каким будет последнее зимнее воскресенье Завтра, в воскресенье, 26 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны осадки в виде небольшого дождя. При этом, как ожидается, будет достаточно тепло. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 25 февраля: действует штормовое предупреждение Утром и днем 25 февраля 2023года по Одессе и области ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. Температура ночью 3-5°С тепла, днем 11-13°С тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ