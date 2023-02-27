Конец зимы в Одессе: каков прогноз синоптиков на 28 февраля

Завтра, во вторник, 28 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая, но облачная погода, прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 28 февраля
По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра будет облачно. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Погода в Одесской области 28 февраля
В Одесской области последний зимний день обещает быть облачным. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем воздух прогреется до 5-10°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой