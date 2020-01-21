Концерт за участі оркестрів: як в Одеському аеропорту вшановували пам’ять “кіборгів” (відео)

В Одеському аеропорту відбувся концерт пам’яті «кіборгів» – воїнів, які захищали Донецький аеропорт впродовж 242 днів.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту Одеса.
– Ми вшановуємо пам”ять “кіборгів” — воїнів, які боронили Донецький аеропорт протягом 242 днів. На честь військовослужбовців, добровольців, медиків та волонтерів, які брали участь в обороні, на території Міжнародного аеропорту “Одеса” відбувся концерт-реквієм, – зазначили у пресслужбі.
У концерті взяли участь оркестри одеського гарнізону:
- Оркестр Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил ЗСУ.
- Оркестр Військової академії м. Одеса.
- Оркестр в/ч 3012 національної гвардії України південного ОТО.
Сьогодні ми вшановуємо пам"ять "кіборгів" — воїнів, які боронили Донецький аеропорт протягом 242 днів. На честь військовослужбовців, добровольців, медиків та волонтерів, які брали участь в обороні, на території Міжнародного аеропорту “Одеса” відбувся концерт-реквієм за участі оркестрів одеського гарнізону:Оркестр Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил ЗСУ. Оркестр Військової академії м. Одеса. Оркестр в/ч 3012 національної гвардії України південного ОТО.
Gepostet von Odesa Airport / Международный аэропорт Одесса am Montag, 20. Januar 2020
Фото: Культурометр
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