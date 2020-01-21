Концерт за участі оркестрів: як в Одеському аеропорту вшановували пам’ять “кіборгів” (відео)

Сьогодні ми вшановуємо пам"ять "кіборгів" — воїнів, які боронили Донецький аеропорт протягом 242 днів. На честь військовослужбовців, добровольців, медиків та волонтерів, які брали участь в обороні, на території Міжнародного аеропорту “Одеса” відбувся концерт-реквієм за участі оркестрів одеського гарнізону:Оркестр Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил ЗСУ. Оркестр Військової академії м. Одеса. Оркестр в/ч 3012 національної гвардії України південного ОТО.

Gepostet von Odesa Airport / Международный аэропорт Одесса am Montag, 20. Januar 2020