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Новости Одессы и Одесской области

Концерт за участі оркестрів: як в Одеському аеропорту вшановували пам’ять “кіборгів” (відео)

Концерт за участі оркестрів: як в Одеському аеропорту вшановували пам’ять “кіборгів” (відео)

В Одеському аеропорту відбувся концерт пам’яті «кіборгів» – воїнів, які захищали Донецький аеропорт впродовж 242 днів.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту Одеса.

– Ми вшановуємо пам”ять “кіборгів” — воїнів, які боронили Донецький аеропорт протягом 242 днів. На честь військовослужбовців, добровольців, медиків та волонтерів, які брали участь в обороні, на території Міжнародного аеропорту “Одеса” відбувся концерт-реквієм, – зазначили у пресслужбі.

У концерті взяли участь оркестри одеського гарнізону:

  • Оркестр Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил ЗСУ.
  • Оркестр Військової академії м. Одеса.
  • Оркестр в/ч 3012 національної гвардії України південного ОТО.

Сьогодні ми вшановуємо пам"ять "кіборгів" — воїнів, які боронили Донецький аеропорт протягом 242 днів. На честь військовослужбовців, добровольців, медиків та волонтерів, які брали участь в обороні, на території Міжнародного аеропорту “Одеса” відбувся концерт-реквієм за участі оркестрів одеського гарнізону:Оркестр Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил ЗСУ. Оркестр Військової академії м. Одеса. Оркестр в/ч 3012 національної гвардії України південного ОТО.

Gepostet von Odesa Airport / Международный аэропорт Одесса am Montag, 20. Januar 2020

Фото: Культурометр

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