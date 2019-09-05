Кому в Одесской области повысят цены на воду

Больше платить за услуги водоотведения придется жителям города Подольск.
Такое решение приняли на заседании исполкома местного горсовета.
Об этом сообщает izbirkom.org.ua.
В тамошнем «Водоканале» уже пересмотрели цены, рассчитав новые тарифы.
Так, за кубометр воды жителям Подольска придется платить 22,1 грн. против нынешних 21,1 грн. Вырастет стоимость и за услуги канализации — до 14,1 грн. вместо 13,9 грн.
Новые тарифы вступят в силу с 15 сентября.
Фото: img.tsn.ua
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