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Новости Одессы и Одесской области

Кому в Одесской области повысят цены на воду

Кому в Одесской области повысят цены на воду

Больше платить за услуги водоотведения придется жителям города Подольск.

Такое решение приняли на заседании исполкома местного горсовета.

Об этом сообщает izbirkom.org.ua.

В тамошнем «Водоканале» уже пересмотрели цены, рассчитав новые тарифы.

Так, за кубометр воды жителям Подольска придется платить 22,1 грн. против нынешних 21,1 грн. Вырастет стоимость и за услуги канализации — до 14,1 грн. вместо 13,9 грн.

Новые тарифы вступят в силу с 15 сентября.

Фото: img.tsn.ua

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