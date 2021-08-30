Кому в одесских школах не хватает учебников?

В Одессе школьными учебниками полностью обеспечены ученики с первого по третий классы и с 10-го по 11-й.

Об этом сегодня рассказала директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Однако, по её данным, учебников не хватает на параллелях с четвертого по восьмой классы. При этом Буйневич призвала родителей не торопиться с покупкой книг, так как уже ожидаются поставки. «Мы их заказали и надеемся, что учебники все-таки получим», — говорит Буйневич. В четвертые и восьмые классы книги уже поступают.

Чиновница также рекомендовала при возможности использовать электронные варианты учебников, чтобы не тратить средства на приобретение бумажных экземпляров.

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