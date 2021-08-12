Школьный базар: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2021 году?

Первое сентября не за горами. А значит, у родителей начинается традиционный сезон «головной боли» под названием «собери ребенка в школу». Сейчас самое время прикупить все необходимое для школьников.

«Одесская жизнь» узнавала цены и посчитала, сколько придется выложить в 2021 году родителям за среднестатистический школьный набор.

Почем канцелярия?

Начнем с канцелярии. В арсенале любого школьника должны быть тетрадки, ручки, дневник, пенал и прочие канцелярские принадлежности. В этом году они стоят:

тетрадь – 2,70-18 грн.;

обложки для тетрадей и книг – 1,25-17,40 грн.;

дневник – 33-60 грн.;

альбом для рисования – 13,80-50 грн.;

набор линеек – 14-220 грн.;

готовальня – 30-150 грн.;

корректор – 7-55 грн.;

ручка шариковая – 3-50 грн.;

ручка гелиевая – 14,50-50 грн.;

набор карандашей – 12-150 грн.;

простой карандаш – 3,50-10 грн.;

набор цветных карандашей – 45-590 грн.;

набор акварельных красок – 16,80-265 грн.;

набор фломастеров – 40-650 грн.;

ластик – 2-54 грн.;

подставка для книг – 46-250 грн.;

пенал – 50-255 грн.

Получается, что на канцелярию может уйти в среднем от 400 до 3000 гривен.

Отдельная строка расходов — РЮКЗАК. Если хорошо поискать, то его можно купить за 170 гривен. Но такой вариант, скорее всего, окажется хлипким — надолго его не хватит. Через месяц-другой ребенку придется покупать новый. Тут лучше не экономить и приобрести сразу более качественную вещь, которая не будет быстро изнашиваться. Так, в среднем рюкзаки стоят 425-950 гривен. Если это ортопедическая модель (с каркасной спинкой), то ее цена будет изначально выше — 550-1000 гривен. Также в магазинах предлагают сразу покупать рюкзак вместе с пеналом и сумкой для обуви. Такой набор обойдется в 1260-1890 гривен.

Сумка для сменной обуви отдельно стоит 60-190 гривен.

Почем школьная форма?

В Украине нет единого стандарта школьной формы. Поэтому производители предлагают различные варианты — выбор огромен. Для девочек покупают юбки, блузки, сарафаны, платья, жилеты и жакеты, для мальчиков — рубашки, пиджаки, жилетки и брюки. Еще понадобится спортивный костюм, сменная обувь, и для особых случаев — вышиванка.

Вот примерные цены:

юбка – 115-560 грн.;

сарафан – 140-700 грн.;

платье – 195-850 грн.;

блузка – 195-360 грн.;

жилет для девочки – 160-440 грн.;

жакет – 150-1320 грн.;

брюки для девочки – 130-390 грн.;

брюки для мальчика – 180-450 грн.;

пиджак для мальчика – 180-1300 грн.;

жилет для мальчика – 160-620 грн.;

рубашка – 180-340 грн.;

вышиванка – 255-640 грн.;

спортивный костюм – 300-950 грн.;

кеды – 140-2560 грн.;

кроссовки – 250-2230 грн.;

мокасины – 130-1570 грн.;

туфли – 200-1020 грн.;

ботинки – 310-1150 грн.

Таким образом, комплект обуви и одежды будет стоить от 2500 до 7470 гривен.

3.500 – 11.000

гривен

в среднем будет стоить собрать ребенка в школу.

Окончательная сумма будет зависеть от финансовых возможностей семьи и выбора.

*Цены на товары мы узнавали в супермаркетах, а также в популярных интернет-магазинах.

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