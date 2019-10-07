Кому отключат свет 7 октября в Одессе

Некоторые одесситы в понедельник, 7 октября, останутся без электричества.
Об этом сообщает пресс-служба “Облэнерго”.
Электроснабжение отключат в связи с плановыми ремонтными работами.
Так, с 9.00 до 17.00 не будет света у жителей домов по следующим адресам:
- ул. 8 Марта,
- ул. Карышковского,
- 1-й Черноморский пер.,
- 2-й,3-й, 4-й, 5-й Балтский пер.,
- ул. Известковая,
- пер. Известковый,
- пер. Материальный,
- пер. Ступенчатый,
- ул. Слободская,
- пер. Ширяевский
- пр-т Гагарина,
- ул. Среднефонтанская,
- пер. Среднефонтанский,
- ул. Артезианская,
- ул. Строительная,
- ул. Радио,
- ул. Спутников,
- ул. Дача Ковалевского,
- ул. Амундсена,
- ул. Ореховая,
- ул. Правды,
- пр-т Небесной Сотни (Маршала Жукова),
- ул. Генуэзская,
- ул. 4-я Пригородная (Кондренко),
- ул. Вронского,
- ул. Маршала Малиновского,
- ул. Туристская,
- ул. 1-я, 2-я Пригородная,
- пер. Туристский,
- ул. Корнюшина,
- пер. Мостовой,
- ул. Минская,
- ул. Текстильщиков,
- ул. Кордонная,
- ул. Т. Тесс.
Фото: rostof.ru