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Новости Одессы и Одесской области

Кому отключат свет 7 октября в Одессе

Кому отключат свет 7 октября в Одессе

Некоторые одесситы в понедельник, 7 октября, останутся без электричества.

Об этом сообщает пресс-служба “Облэнерго”.

Электроснабжение отключат в связи с плановыми ремонтными работами.

Так, с 9.00 до 17.00 не будет света у жителей домов по следующим адресам:

  • ул. 8 Марта,
  • ул. Карышковского,
  • 1-й Черноморский пер.,
  • 2-й,3-й, 4-й, 5-й Балтский пер.,
  • ул. Известковая,
  • пер. Известковый,
  • пер. Материальный,
  • пер. Ступенчатый,
  • ул. Слободская,
  • пер. Ширяевский
  • пр-т Гагарина,
  • ул. Среднефонтанская,
  • пер. Среднефонтанский,
  • ул. Артезианская,
  • ул. Строительная,
  • ул. Радио,
  • ул. Спутников,
  • ул. Дача Ковалевского,
  • ул. Амундсена,
  • ул. Ореховая,
  • ул. Правды,
  • пр-т Небесной Сотни (Маршала Жукова),
  • ул. Генуэзская,
  • ул. 4-я Пригородная (Кондренко),
  • ул. Вронского,
  • ул. Маршала Малиновского,
  • ул. Туристская,
  • ул. 1-я, 2-я Пригородная,
  • пер. Туристский,
  • ул. Корнюшина,
  • пер. Мостовой,
  • ул. Минская,
  • ул. Текстильщиков,
  • ул. Кордонная,
  • ул. Т. Тесс.

Фото: rostof.ru

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