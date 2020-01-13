Кому из одесситов придется обходиться без света 13 января

В понедельник в “Одессаоблэнерго” запланировали провести ремонтные работы.

В связи с этим жители некоторых улиц на время останутся без электричества.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, свет могут отключить в домах по таким адресам:

С 09:00 до 17:00:

1-я линия, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 78/40, 2/130, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632

1-я линия Марии Демченко, 11, 13

1-я Суворовская улица, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20

12-я Суворовская улица, 142/2 д, 1, 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, полностью

2-й переулок Амундсена, 6/3, 3/4

3-й Майский переулок, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 41А, 26Б, 27, 21Б, 21В, 28А, 21Г, 14а, 30А, 22А, 21А, 21/1, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 391

3-й переулок Амундсена, 6/2, 6/7, 65, 610

3-я линия Лиманчик, 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268

3-я Суворовская улица

3, 4, 7, 8, 9, 10, 6/196, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31, 132, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия, 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

4-я Суворовская улица, 1, 26, 32, 68, 69, 73, 83, 91, 67А, 64/12, 68А

5-я Суворовская улица, полностью

6-я линия, 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121

9-а Линия Дачи Ковалевского, 12

Белорусская улица, 7/37, 7/34, 22, 38, 32, 4а, 26, 8, 28, 6А, 2, 34, 16а, 10, 6, 14а, 36, 18, 322, 22а, 14, 4, 12, 20

Бугаевская, 11, 26, 28, 46/2, 34, 48/3, 46А, 46/7, 40, 42, 46/2Б

Вершинная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 10А, 10б, 16/2, 14а, 13а, 25а, 31а, 4А, 29, 10г, 31, 33, 16/1

Гетманский переулок, 4

Гимназическая улица, 23, 25

Дача Ковалевского улица, 142

Дача Ковалевского улица, 102, 103, 105, 107, 119, 130, 132, 134, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 103/5, 103/16, 103/4, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 142/43, 111-Л, 103/6, 103/17, 142, 142/5, 111/М, 132/А, 103/3, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 103/18, 153/13, 144/5, 140/9, 144/1, 144/6, 144/3, 140/13, 140/12, 140/5, 140/14, 144, 1403, 1406, 107109

Итальянский бульвар, 2, 4, 11

Леонтовича улица, 15, 17

Марии Демченко улица, 12/3в, 1/7

Мичурина улица, 3, 34, 3б, 5, 3а, 5а, 5б, 3а4, 7в

Морская улица, 5/2

Мукачевский переулок, 1, 3, 4, 5, 4А

Николая Огренича улица, 9а, 1/3-В, 9, 9В, 9б, 9б1, 7а, 6/1, 12Б, 12, 1а, 2/3, 7, 1/3з, 14, 4, 6, 4/2И, 13, 1/3ж, 4/1, 1/3, 6а, 2/2

Николая Стражеско, 2, 4, 1Б

Ореховая улица, 177, 196, 252

Отрадная улица, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14

Пантелеймоновская улица, 4, 8

переулок Амундсена, 1, 3, 5, 6, 9, 11

переулок Ковалевского, 9

Пишоновская улица, 1, 6

Просвещения улица, 1/24, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 150, 152, 154, 156, 160, 4а, 3/2, 1/1, 1/5, 3/а, 1В, 1а, 1/7, 1/11, 4б, 1/3, 1/33165, 164, 3а, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 113203, 212, 205, 246, 220, 216, 210, 201, 253, 254, 218, 255, 207

Уютная улица, 1, 12

Французский бульвар, 1/3, 5, 1/10, 1, 3

Эстонская улица, 8а, 10-А, 6а, 4, 6/1, 2а, 1, 6, 4А, 5, 3А, 8, 3, 5а

Эстонский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 1а

Якутская улица, 6а, 2, 4, 6, 8, 10

Ясная улица, 3, 8, 9, 10

С 09:00 до 19:00:

Академика Филатова улица, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 82/2

Амбулаторный переулок, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11/2, 6а, 13, 7А, 11/А, 9А, 11/1, 6Б

Дача Ковалевского улица, 2/1, 1А, 2, 4, 2/2, 2а

Золотой Берег улица, 4Б, 2, 4, 7

переулок Всеволода Змиенко, 1, 6, 7, 22, 3а, 4, 4/1а, 2, 3, 2б

Узкий переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 4Б, 5А, 14, 4А, 9А, 14Г, 5б

Фонтанская дорога, 114, 118, 173, 173/2, 165

Фото: rossaprimavera.ru

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