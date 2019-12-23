Кому из одесситов 24 декабря подготовиться к отключению газа

Правила безопасности: как пользоваться газовыми приборами При пользовании газовыми приборами необходимо неукоснительно соблюдать элементарные правила безопасности. Ведь пренебрегая ими, можно поплатиться не только имуществом и здоровьем, но и жизнью. О чем надо знать? ПОДРОБНЕЕ

Цена на газ: как одесситы будут платить в декабре и по новой программе от Нафтогаза В декабре цена на голубое топливо для потребителей стала меньше, чем в ноябре. Стоимость снизилась более, чем на 700 гривен. Кроме того, с января 2020 года, правительство установило фиксированную стоимость на потребление природного газа, чтобы она не менялась каждый месяц, как сейчас. Предполагается, что все потребители автоматически будут переведены на оплату по фиксированной цене, а тем, кто хочет платить за газ по рыночной цене, необходимо об этом уведомить компанию «Одессагаз— Поставка» и до 20 декабря подать заявление. ПОДРОБНЕЕ

Газовая рулетка: как сэкономить на коммуналке? Очередной подарок к Новому году приготовили нам в правительстве. С 1 января в Украине будет действовать программа «Гарантированная цена на газ». А это означает, что уже сейчас каждый потребитель должен определиться, покупать голубое топливо по «страховой» цене или по рыночной. На чем остановить свой выбор и каким образом это может отразиться на наших платежках? ПОДРОБНЕЕ