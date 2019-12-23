Кому из одесситов 24 декабря подготовиться к отключению газа

Во вторник, 24 декабря, на распределительном газопроводе по Люстдорфской дороге, 100а проведут ремонтные работы. С 10:00 до 17:30 газоснабжение будет отключено по следующим адресам:
- ул. Жаботинского, 56а;
- Инглези, 2 ; 2б;
- Люстдорфская дорога 114, а, б, в, г, д, е; 55/6; 92/94а; 92в; 114в /101.
Напомним, ранее мы рассказывали, по какой цене одесситы будут покупать газ в декабре и какие условия предлагает “Нафтогаз” в следующем году.
Фото: Одесский горсовет
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