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Новости Одессы и Одесской области

Кому из одесситов 24 декабря подготовиться к отключению газа

Кому из одесситов 24 декабря подготовиться к отключению газа

Во вторник, 24 декабря, на распределительном газопроводе по Люстдорфской дороге, 100а проведут ремонтные работы. С 10:00 до 17:30 газоснабжение будет отключено по следующим адресам:

  • ул. Жаботинского, 56а;
  • Инглези, 2 ; 2б;
  • Люстдорфская дорога 114, а, б, в, г, д, е; 55/6; 92/94а; 92в; 114в /101.

    Напомним, ранее мы рассказывали, по какой цене одесситы будут покупать газ в декабре и какие условия предлагает “Нафтогаз” в следующем году.

Фото: Одесский горсовет

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