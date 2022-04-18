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Компания «Одессагаз-Поставка» просит оплатить счета за газ

Компания «Одессагаз-Поставка» просит оплатить счета за газ

Компания «Одессагаз-Поставка» просит своих клиентов своевременно рассчитываться за потребленный газ.

Соответствующее объявление опубликовано на странице компании в Facrbook.

«Наша компания понимает чрезвычайную важность получения каждым украинцем голубого топлива и прилагает для этого максимум усилий. Мы поставляем газ в полном объеме всем нашим клиентам без исключения.

В настоящее время важна ответственность.

Выплаченный Вами счет – это гарантия дальнейшего обеспечения населения и промышленности природным газом»,

– сказано в сообщении.

Информацию о начислениях и электронную квитанцию для расчета можно получить:

  • в личном кабинете для бытовых потребителей на сайте ООО «Одессагаз-Поставка»;
  • в чат-ботах в Viber и Telegram;
  • у специалистов Контакт-центра по телефонам: (0800) 20-10-04; (093) 170-36-66 (с 08:00 до 19:00 часов);
  • у специалистов абонентских участков с понедельника по пятницу (с 09:00 до 14:00 часов).

Если у вас нет возможности передать показатели газового счетчика Оператору ГРМ – АО «Одессагаз», оплачивайте фактически потребленный вами газ.

Фото с Facebook-страницы компании «Одессагаз-Поставка»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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