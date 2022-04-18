Компания «Одессагаз-Поставка» просит оплатить счета за газ

Соответствующее объявление опубликовано на странице компании в Facrbook.

«Наша компания понимает чрезвычайную важность получения каждым украинцем голубого топлива и прилагает для этого максимум усилий. Мы поставляем газ в полном объеме всем нашим клиентам без исключения.

В настоящее время важна ответственность.

Выплаченный Вами счет – это гарантия дальнейшего обеспечения населения и промышленности природным газом»,