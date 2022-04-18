Компания «Одессагаз-Поставка» просит оплатить счета за газ

Компания «Одессагаз-Поставка» просит своих клиентов своевременно рассчитываться за потребленный газ.
Соответствующее объявление опубликовано на странице компании в Facrbook.
«Наша компания понимает чрезвычайную важность получения каждым украинцем голубого топлива и прилагает для этого максимум усилий. Мы поставляем газ в полном объеме всем нашим клиентам без исключения.
В настоящее время важна ответственность.
Выплаченный Вами счет – это гарантия дальнейшего обеспечения населения и промышленности природным газом»,
– сказано в сообщении.
Информацию о начислениях и электронную квитанцию для расчета можно получить:
- в личном кабинете для бытовых потребителей на сайте ООО «Одессагаз-Поставка»;
- в чат-ботах в Viber и Telegram;
- у специалистов Контакт-центра по телефонам: (0800) 20-10-04; (093) 170-36-66 (с 08:00 до 19:00 часов);
- у специалистов абонентских участков с понедельника по пятницу (с 09:00 до 14:00 часов).
Если у вас нет возможности передать показатели газового счетчика Оператору ГРМ – АО «Одессагаз», оплачивайте фактически потребленный вами газ.
Фото с Facebook-страницы компании «Одессагаз-Поставка»