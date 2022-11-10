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Коммунальщики в Одессе пилят деревья на дрова

Коммунальщики в Одессе пилят деревья на дрова

Коммунальное предприятие «Горзелентрест» заготавливает дрова для пунктов обогрева на случай чрезвычайных ситуаций. Под снос идут аварийные или погибшие деревья и ветки.

Об этом сообщили в Городском совете Одессы.

В информации мэрии сказано, что специалисты КП «Горзелентрест» проводят снос аварийных зеленых насаждений, которые пойдут на обогрев стационарных пунктов в случае чрезвычайных ситуаций.

В первую очередь дровами для обогрева обеспечиваем детские сады и школы, в которых есть укрытия. У нас составлен реестр насаждений, подлежащих сносу или санитарной подрезке. Кроме того, перед удалением зеленых насаждений, наши специалисты производят повторное их обследование.

«Сейчас мы работаем в усиленном режиме, нужно подготовиться к самым сложным ситуациям. Уже заготовлено 445 кубометров дров. Одесситы и все, кто нашел убежище в нашем городе, будут обеспечены теплом», – рассказал директор КП «Горзелентрест» Виталий Раскидный.

Всего в Одессе определили 141 объект для устройства стационарных пунктов обогрева на случай чрезвычайных ситуаций. В списке объектов — 67 убежищ, 68 учебных заведений, а также мобильные пункты обогрева, которые будут развернуты в случае необходимости.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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