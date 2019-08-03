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Новости Одессы и Одесской области

Коммунальщики уже работают на одесских улицах, затопленных дождем

Коммунальщики уже работают на одесских улицах, затопленных дождем

34 бригады коммунального предприятия «Городские дороги» ликвидируют последствия ливня.

Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства  Одесского горсовета.

Начиная с 10:00, бригады коммунального предприятия дежурили в местах, где чаще всего случаются подтопления. В частности, на Приморской, Балковской, Французском бульваре и в районе Пересыпи. Специалисты уже  приступили к ликвидации последствий. Однако ливневая канализация не может моментально увести всю воду с улиц.

Накануне, после получения информации об ухудшении погодных условий, все коммунальные службы приступили к дополнительной очистке ливневок и дождеприемников.

Напомним, днем 3 августа в Одессе прошел сильный ливень и доставил жителям города много неприятностей.

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Марина Завгороднюк
Марина Завгороднюк
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