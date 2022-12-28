Комендантский час на Новый год в Одессе: Марченко прояснил ситуацию

Одесские власти долгое время не могла определиться – отменять в Новогоднюю ночь комендантский час или нет. Но решение уже принято – комендантский час остается.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко в своем вечернем видеообращении 27 декабря.

“Думаю все согласны, что в такое важное для страны время мы не имеем морального права организовывать масштабные празднования пока наши войны в окопах в сверхсложных условиях бьются за Украину. И уместнее будет отложить празднования до нашей победы”, — сказал глава области.

Он призывал жителей Одесской области провести новогодние праздники дома, в семейном кругу.

Комендантский час в новогоднюю ночь остается без изменений и продлится с 23 часов вечера до 5 утра.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что полиция обещает досматривать и задерживать нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.