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Новости Одессы и Одесской области

Колектив Одеського медуніверситету звернувся до ДБР з проханням вплинути на місцевого прокурора

Колектив Одеського медуніверситету звернувся до ДБР з проханням вплинути на місцевого прокурора

Співробітники Одеського національного медуніверситету направили колективне звернення до Державного бюро розслідувань із проханням притягнути до відповідальності прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Оксану Острик – за перевищення службових повноважень.

Про це повідомила пресслужба Одеського національного медичного університету.

Як йдеться у зверненні, зараз прокуратура розслідує два кримінальні провадження. Однак замість визначених законом слідчих дій прокурор безпідставно викликає працівників вишу на допити та вимагає надати документи, що не стосуються жодного з розслідувань: штатні розписи, укази про призначення працівників на посади, фінансові плани та звіти, кошториси тощо.

Як вважають автори листа, таким чином Острик «незаконно втручається в роботу та господарську діяльність ОНМедУ».

– Ми вважаємо, що Острик чинить неправомірний тиск на працівників Одеського національного медичного університету… Досудове розслідування зводиться до збору інформації на працівників Одеського національного медичного університету та витребування документів, які, очевидно, не мають жодного стосунку до обставин, що підлягають встановленню у відповідних кримінальних провадженнях, – йдеться в документі.

На думку авторів звернення, прокурор діє в інтересах Владлени Дубініної та Костянтина Аймедова, які намагаються захопити університет рейдерським шляхом: «Оксана Острик піддалася незаконному впливу, що призвело до перевищення прокурором своїх повноважень, протиправного впливу та порушення прав працівників ОНМедУ, втручання в діяльність ОНМедУ». Автори вгледіли в діях прокурора ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) і просять ДБР почати досудове розслідування за зазначеними фактами. Звернення підписали 11 працівників університету.

Фото: Думская

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