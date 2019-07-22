Koktebel Jazz Festival перенесут из Одесской области в Киев

Популярный Koktebel Jazz Festival больше не будет проходить в Черноморске.

Как сообщили на странице фестиваля в Facebook, новой локацией теперь станет Труханов остров в Киеве. В этом году Koktebel Jazz Festival пройдет там 6-8 сентября.

Это связано с тем, что значительно возросла стоимость аренды базы «Чайка» в Черноморске. Для организаторов фестиваля стало сложно оплачивать аренду, но обращения к местным властям Черноморска ситуацию не изменили.

«Фестивали — это не бизнес. Это драйверы развития по современному определению креативной экономики», — подчеркивала ранее президент фестиваля Лилия Млинарич.

Напомним, фестиваль был основан в Крыму – в Коктебеле. После аннексии Крыма он, сохранив свое название, сначала переместился в Затоку, а затем четыре года подряд проходил в Черноморске. Расположение, инфраструктура и более свободные, чем в Затоке, пляжи делали Черноморск удобным для проведения фестиваля.

Фото: Koktebel Jazz Festival