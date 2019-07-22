fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Koktebel Jazz Festival перенесут из Одесской области в Киев

Koktebel Jazz Festival перенесут из Одесской области в Киев

Популярный Koktebel Jazz Festival больше не будет проходить в Черноморске.

Как сообщили на странице фестиваля в Facebook, новой локацией теперь станет Труханов остров в Киеве. В этом году Koktebel Jazz Festival пройдет там 6-8 сентября.

Это связано с тем, что значительно возросла стоимость аренды базы «Чайка» в Черноморске. Для организаторов фестиваля стало сложно оплачивать аренду, но обращения к местным властям Черноморска ситуацию не изменили.

«Фестивали — это не бизнес. Это драйверы развития по современному определению креативной экономики», — подчеркивала ранее президент фестиваля Лилия Млинарич.

Напомним, фестиваль был основан в Крыму – в Коктебеле. После аннексии Крыма он, сохранив свое название, сначала переместился в Затоку, а затем четыре года подряд проходил в Черноморске. Расположение, инфраструктура и более свободные, чем в Затоке, пляжи делали Черноморск удобным для проведения фестиваля.

Фото: Koktebel Jazz Festival

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить