Кокой будет погода в Одессе и области 5 ноября

Погода в Одессе: какой будет пятница, 4 ноября Гидрометцентр Черного и Азовского морей предоставил прогноз погоды в Одессе и Одесской области на завтрашний день, пятницу, 4 ноября 2022 года. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе 3 ноября По информации синоптиков в четверг, 3 ноября 2022 года, в Одессе ожидается погода без осадков, температура воздуха днем 15-17°С. ПОДРОБНЕЕ