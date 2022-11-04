Кокой будет погода в Одессе и области 5 ноября

В субботу, 5 ноября, в Одессе ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха днем до 15 °С тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
5 ноября 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11 °С тепла, днем 13-15 °С.
Погода в Одесской области 5 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11 °С тепла, днем 13-18 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.