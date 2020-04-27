«Коханню кожен вік підвладний»: в Одесі оголосили романтичний конкурс

Комунальне підприємство «Парки Одеси» запрошує одеситів взяти участь в онлайн-конкурсі читців «Коханню кожен вік підвладний».
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Для участі в конкурсі необхідно записати відео з читанням віршів на тему «Коханню кожен вік підвладний» тривалістю не більше 3 хвилин.
Відеовиступ і заявку із зазначенням прізвища, імені, по батькові та номера телефону учасника слід надсилати на пошту dianadudka18@gmail.cоm або kpparkiodessi@gmail.com.
Всі відео будуть опубліковані на сторінці Faсebook КП «Парки Одеси».
Переможці, виступи які наберуть найбільшу кількість лайків і переглядів, будуть оголошені та нагороджені після карантину на святі, яке відбудеться на головній сцені в парку ім Т. Г Шевченка.
Фото: lovestyle