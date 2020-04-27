«Коханню кожен вік підвладний»: в Одесі оголосили романтичний конкурс

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Для участі в конкурсі необхідно записати відео з читанням віршів на тему «Коханню кожен вік підвладний» тривалістю не більше 3 хвилин.

Відеовиступ і заявку із зазначенням прізвища, імені, по батькові та номера телефону учасника слід надсилати на пошту dianadudka18@gmail.cоm або kpparkiodessi@gmail.com.

Всі відео будуть опубліковані на сторінці Faсebook КП «Парки Одеси».

Переможці, виступи які наберуть найбільшу кількість лайків і переглядів, будуть оголошені та нагороджені після карантину на святі, яке відбудеться на головній сцені в парку ім Т. Г Шевченка.

Фото: lovestyle

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