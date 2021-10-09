Кого сегодня поздравлять с днём ангела?

Сегодня, 9 октября, день ангела отмечают Гедеон, Ефрем, Иван и Тихон.

Имя Гедеон в переводе с древнееврейского языка означает «могучий воин», «рубить».

Ефрем — это имя произошло от древнееврейского имени Эфрайим, которое означает буквально «пристрастил меня Бог».

Имя Иван произошло от древнееврейского имени Иоанн и переводится как «Яхве (Бог) пожалел», «Яхве (Бог) смилостивился», «Яхве (Бог) помиловал», «Яхве да будет милостлив», «Благодать Божия».

Тихон — это имя произошло от имени древнегреческой богини удачи Тюхе, которое переводится как «случайность, жребий, удача».