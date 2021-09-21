Кого сегодня поздравлять с днём ангела?

Сегодня, 21 сентября день ангела у Георгия.

Имя Георгий происходит от древнегреческого слова «георгос», что означает «земледелец» В различных странах у имени разные формы: Жорж, Джордж, Георг, Хорхе, Дьердь, Юргер, Иржи, Ежи.

Считается, что носители этого имени надёжные люди, которым можно доверить свои тайны и поручить серьёзную работу. Они ответственные и доброжелательные. При этом Георгии в незнакомом обществе держатся обособленно, а вот с друзьями чувствуют себя уверенней и свободно. Предпочитают веселиться в больших компаниях.

Как правило, семейная жизнь у Георгиев складывается счастливо. Они любят проводить свободное время с детьми и женой.