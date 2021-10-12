Новости Одессы и Одесской области

Кого сегодня поздравлять с днем ангела?

Кого сегодня поздравлять с днем ангела?

Сегодня, 12 октября, день ангела отмечают Куприяны.

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Куприян — редкое мужское имя. Произошло оно греческого слова «Κυπριανός», что буквально переводится как «кипрский, с острова Кипр». В древнегреческой мифологии «Киприс» был одним из эпитетов богини Афродиты, которая, согласно легенде, родилась из морской пены на Кипре.

Какой характер у Куприяна?

Считается, что Куприянам свойственны привязчивость, влюбчивость, стремление видеть «эталон» во всем, что попадается на глаза. Носители этого имени очень требовательны к окружающим и считают, что все должны стремиться к идеалу. Вместе с тем они  щедры, дисциплинированы, целеустремленны и чувствительны.

Если в вашем окружении Есть Куприяны, не забудьте их поздравить.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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