Кого сегодня поздравлять с днем ангела?

Куприян — редкое мужское имя. Произошло оно греческого слова «Κυπριανός», что буквально переводится как «кипрский, с острова Кипр». В древнегреческой мифологии «Киприс» был одним из эпитетов богини Афродиты, которая, согласно легенде, родилась из морской пены на Кипре.

Какой характер у Куприяна?

Считается, что Куприянам свойственны привязчивость, влюбчивость, стремление видеть «эталон» во всем, что попадается на глаза. Носители этого имени очень требовательны к окружающим и считают, что все должны стремиться к идеалу. Вместе с тем они щедры, дисциплинированы, целеустремленны и чувствительны.

Если в вашем окружении Есть Куприяны, не забудьте их поздравить.