Кого 1 ноября в Одессе оставят без газа

На улице Сахарова собираются ремонтировать распределительный газопровод среднего давления.
Об этом сообщают в пресс-службе одесской мэрии.
В связи с этим 1 ноября отключат газ жителям по следующим адресам:
|№ п/п
Адреса
Наименования
|1.
Пос. Крыжановка
ул.Бочарова, 44,54,56
котельная
|2.
|ул. Сахарова,1б
ЧП Юзбашян
|3.
ул. Сахарова,5,5а,5б,5в
ж/д «Чайка»
|4.
ул. Сахарова,1б
магазин АТБ
|5.
ул. Сахарова,36
Котельная «Евросервиc»
|6.
ул. Сахарова,9,9а
Котельная ЖК « Эко Солярис»
Газоснабжения не будет с 9.00 до 17.30.
Фото: donnews.ru