fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Кого 1 ноября в Одессе оставят без газа

Кого 1 ноября в Одессе оставят без газа

На улице Сахарова собираются ремонтировать распределительный газопровод среднего давления.

Об этом сообщают в пресс-службе одесской мэрии.

В связи с этим 1 ноября отключат газ жителям по следующим адресам:

№ п/п
Адреса
Наименования
1.
Пос. Крыжановка
ул.Бочарова, 44,54,56
котельная
2. ул. Сахарова,1б
ЧП Юзбашян
3.
ул. Сахарова,5,5а,5б,5в
ж/д «Чайка»
4.
ул. Сахарова,1б
магазин АТБ
5.
ул. Сахарова,36
Котельная «Евросервиc»
6.
ул. Сахарова,9,9а
Котельная ЖК « Эко Солярис»

Газоснабжения  не будет с 9.00 до 17.30.

Фото: donnews.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить