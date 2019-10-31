Кого 1 ноября в Одессе оставят без газа

Об этом сообщают в пресс-службе одесской мэрии.

В связи с этим 1 ноября отключат газ жителям по следующим адресам:

№ п/п Адреса Наименования 1. Пос. Крыжановка ул.Бочарова, 44,54,56 котельная 2. ул. Сахарова,1б ЧП Юзбашян 3. ул. Сахарова,5,5а,5б,5в ж/д «Чайка» 4. ул. Сахарова,1б магазин АТБ 5. ул. Сахарова,36 Котельная «Евросервиc» 6. ул. Сахарова,9,9а Котельная ЖК « Эко Солярис»

Газоснабжения не будет с 9.00 до 17.30.

Фото: donnews.ru