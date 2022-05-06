Когда ветеранам войны ждать майских выплат?     

В этом году ветераны войны не получили традиционную денежную помощь к 5 мая, которая выплачивалась ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. На сегодняшний день вопрос еще не решен. Старый документ с суммами выплат ветеранам войны и жертвам нацистских преследований потерял актуальность, а новый законопроект, хоть и рассматривался в Верховной Раде в феврале этого года, так и не был принят.

Тем не менее, в Госбюджете-2022 средства на выплату ветеранам заложены. Только дату выплат хотят пересмотреть. В одном из свежих законопроектов было предложено выделять разовую помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований ко Дню защитников и защитниц Украины (14 октября). Но, по результатам обсуждений в Верховной Раде, дату выплаты денежной помощи рекомендовали перенести на День Независимости Украины (24 августа).

Возможно, такое решение будет принято уже в следующем году. В этом году, по предварительной информации Минсоцполитики, разовую денежную помощь ветеранам планируют выплатить в июне. Можем предположить, что сейчас решается вопрос о том, какой документ будет регулировать этот вопрос и какие суммы будут назначены разным категориям получателей (лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам боевых действий, участникам войны, жертвам нацистских преследований и другим лицам).

Мы же обещаем следить за ситуацией, и обязательно сообщим читателям, как только с выплатами ветеранам появится определенность.