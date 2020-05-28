Когда в Одессе появится электронная прописка?

Цифровая платформа «Дія» разрабатывает новую программу, которая позволит украинцам оформлять прописку не выходя из дома.

Электронная прописка — одна из острых государственных проблем на протяжении долгого времени. Как известно, с появлением электронных паспортов, многим гражданам приходится носить с собой дополнительную справку о месте их регистрации. А это приводит к некоторым неудобствам. К тому же, без прописки невозможно голосование, выдача льгот и социальных выплат, страхование авто, назначение пенсий, а также поступление ребенка в школу и детсад.

Как будут предоставлять новую электронную услугу?

Для того, чтобы получить или оформить электронную прописку, нужно будет пройти всего лишь три шага.

Шаг №1. Заполнить заявление и данные на портале.

Шаг №2. Получить согласие владельца или совладельца жилья (если вы проживаете не на своей территории).

Шаг №3. Уплатить административный сбор.

Что касается е-прописки для детей до 14 лет?

Чтобы изменить регистрацию места жительства ребенка, родителям на портале «Дія» нужно будет подать специальное электронное заявление. Запрос будет рассмотрен в течение суток, кроме выходных.

Когда точно появится услуга электронной прописки, пока что не известно.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.