Когда в Одессе достроят линию скоростного трамвая “Север-Юг”?

Похоже, одесситам еще нескоро посчастливится проехаться на скоростном трамвае по обещанной линии “Север-Юг”.

До завершения реализации проекта далеко. Нужно еще обновить инфраструктуру, в частности, тяговые подстанции и рельсовые полотна.

Об этом рассказал директор гордепартамента транспорта Александр Илько, передает odessitua.com.

К модернизации инфраструктуры планируют приступить только в следующем году. А перед тем отреставрируют Новощепной ряд, где проляжет часть маршрута.

Да и вообще – пересмотрят, где еще какие участки нужно подправить, чтобы ничего не мешало передвигаться скоростному трамваю.

Кроме того, уже в этом году начнут закупать современные многосекционные скоростные трамваи. Покупку профинансирует инвестор.

По словам Александра Илько, работы хватает. Так что скоростную линию, которая свяжет Черноморку с поселком Котовского и пройдет через весь город, достроят не раньше, чем через два года.

Фото: zachem.com.ua

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