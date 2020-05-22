Когда пройдет вступительная кампания-2020 и когда начнутся занятия в университетах

Прием документов в ЗВО (заведения высшего образования) Украины от абитуриентов будет проходить с 13 августа по 22 августа 2020 года. Об этом сообщает МОН.

Зачисление в ЗВО продлится до 5 сентября. Учебный год в университетах и институтах Украины начнется 15 сентября.

Напомним, что общий запрет посещать учебные заведения остается в силе. Заведения образования можно будет посещать, в частности, только для участия:

– в ВНО, ГНА в форме ВНО,

– во вступительных испытаниях, в том числе едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов «КРОК».

Решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в отдельном регионе принимает региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Фото: Freepik

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