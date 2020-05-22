fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Когда пройдет вступительная кампания-2020 и когда начнутся занятия в университетах

Когда пройдет вступительная кампания-2020 и когда начнутся занятия в университетах

Прием документов в ЗВО (заведения высшего образования) Украины от абитуриентов будет проходить с 13 августа по 22 августа 2020 года. Об этом сообщает МОН.

Зачисление в ЗВО продлится до 5 сентября. Учебный год в университетах и институтах Украины начнется 15 сентября.

Напомним, что общий запрет посещать учебные заведения остается в силе. Заведения образования можно будет посещать, в частности, только для участия:

– в ВНО, ГНА в форме ВНО,

– во вступительных испытаниях, в том числе едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов «КРОК».

Решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в отдельном регионе принимает региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Фото: Freepik

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить