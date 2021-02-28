Когда Масленица в 2021 году: даты и традиции празднования по дням

В 2021 году Масленица начнется в Международный женский день — 8 марта. Праздник продлится семь дней. А после него, с 15 марта, начнется Великий пост. А он закончится Пасхой (Воскресением Христовым).

Традиции Масленицы (по дням)

Первый день Масленицы — Встреча. В этот день свекры отправляли своих невесток навестить родителей. Первый блин также выпекали в понедельник.

Второй день масленицы — заигрыши. Посвящен тому, чтобы присмотреться к противоположному полу и найти себе будущую жену или мужа. Также во вторник впервые начинали зазывать Масленицу.

Третий день Масленицы — лакомка, или скоромная среда. В этот день зятья ходили в гости на блины к своей любимой теще. К зятю женщина должна была проявить как можно больше ласки и любви, ведь считается, чем добрее теща к зятю в этот день, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей.

Четвертый день Масленицы — разгуляй, или широкий четверг. Считалось, что тот, кто останется дома в этот день и не пойдет веселиться, будет несчастен целый год.

Пятый день Масленицы — тещины вечерки. Тещи ходяят на блины к зятьям.

Шестой день Масленицы — золовкины посиделки. Молодые невестки уделяют внимание своим золовкам — сестрам и родственницам мужа.

Седьмой день недели — проводы, или Прощеное воскресенье. Самый важный день всей недели. В воскресенье нужно попросить прощения друг у друга, поминать умерших родственников и приготовиться к началу Великого поста.

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