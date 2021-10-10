Когда именины у Виктора?

На следующей неделе украинцев и, в частности, одесситов, ждут длинные выходные в честь Дня защитника и защитниц в Украине, который отмечается 14 октября.

Как будут работать в эти дни почтовые отделения? Почтовые операторы обнародовали графики своей работы.

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