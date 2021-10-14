Сегодня, 14 октября, день ангела отмечают Петры.

Что означает имя Пётр?

Имя Пётр в переводе с древнегреческого языка означает «скала, камень». В западной традиции известны его другие формы: Пьер, Питер, Педро, Перг, Пекка.

Когда именины у Петра по православному календарю?

3 января, 10 января, 14 января, 15 января, 22 января, 25 января, 26 января, 29 января;

4 февраля, 8 февраля, 9 февраля, 12 февраля, 14 февраля, 20 февраля, 22 февраля;

6 апреля, 20 апреля;

16 мая, 29 мая, 31 мая;

5 июня, 9 июня, 17 июня, 25 июня;

8 июля, 9 июля, 12 июля, 13 июля, 14 июля, 27 июля, 29 июля;

22 августа;

6 сентября, 16 сентября, 23 сентября, 26 сентября;

5 октября, 6 октября, 14 октября, 15 октября, 16 октября, 17 октября, 18 октября, 22 октября;

5 декабря, 8 декабря, 11 декабря, 24 декабря.

Если в вашем окружении есть Петры, не забудьте их поздравить.