Когда именины у Ефрема?

Сегодня, 5 сентября, именины отмечают Ефремы.
Ефрем — это мужское имя произошло от древнееврейского имени Эфрайим, которое означает буквально «пристрастил меня Бог». По православному календарю, в 2021 году именины Ефрема отмечаются 17 раз:
- 31 января;
- 5 февраля, 10 февраля;
- 12 марта, 20 марта;
- 30 апреля;
- 18 мая, 29 мая;
- 05 июня, 18 июня, 21 июня, 24 июня, 25 июня, 28 июня, 29 июня;
- 16 июля;
- 6 августа, 22 августа;
- 5 сентября, 12 сентября;
- 9 октября,11 октября;
- 18 ноября;
- 28 декабря.