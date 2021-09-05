Когда именины у Ефрема?

Ефрем — это мужское имя произошло от древнееврейского имени Эфрайим, которое означает буквально «пристрастил меня Бог». По православному календарю, в 2021 году именины Ефрема отмечаются 17 раз:

31 января;

5 февраля, 10 февраля;

12 марта, 20 марта;

30 апреля;

18 мая, 29 мая;

05 июня, 18 июня, 21 июня, 24 июня, 25 июня, 28 июня, 29 июня;

16 июля;

6 августа, 22 августа;

5 сентября, 12 сентября;

9 октября,11 октября;

18 ноября;

28 декабря.