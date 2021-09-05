Новости Одессы и Одесской области

Когда именины у Ефрема?

Когда именины у Ефрема?

Сегодня, 5 сентября, именины отмечают Ефремы.

Ефрем — это мужское имя произошло от древнееврейского имени Эфрайим, которое означает буквально «пристрастил меня Бог». По православному календарю, в 2021 году именины Ефрема отмечаются 17 раз:

  • 31 января;
  • 5 февраля, 10 февраля;
  • 12 марта, 20 марта;
  • 30 апреля;
  • 18 мая, 29 мая;
  • 05 июня, 18 июня, 21 июня, 24 июня, 25 июня, 28 июня, 29 июня;
  • 16 июля;
  • 6 августа, 22 августа;
  • 5 сентября, 12 сентября;
  • 9 октября,11 октября;
  • 18 ноября;
  • 28 декабря.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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