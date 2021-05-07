Ко Дню памяти и Дню победы: в одесском трамвае открывают тематическую фотовыставку (фото)

Коммунальное предприятие (КП) «Одесгорэлектротранс» подготовило тематическую фотовыставку к памятным датам – Дню Памяти и примирения (8 мая) и Дню Победы над нацизмом во Второй Мировой войне (9 мая).

Как сообщается на странице КП в Facebook, с сегодняшнего дня, 7 мая, по городу начнет курсировать трамвай-галерея. Он будет работать на маршруте №10.

«Каждый пассажир вагона сможет ознакомиться с фотографиями времен Второй Мировой войны, посвященными освобождению Одессы от нацистских захватчиков. Ту т и снимки, фиксирующие собственно бои на подступах к городу, и кадры уже освобожденной Одессы», – рассказали в «Одесгорэлектротрансе».

Ранее мы сообщали, что 8 и 9 мая в Одессе введут некоторые ограничения на парковку и усилят контроль за движением автотранспорта.

Фото: Facebook-страница КП «Одесгорэлектротранс»