Китайские специалисты по коронавирусу начали консультировать одесских врачей

Происходило это в режиме онлайн, сообщили в Одесской облгосадминистрации.

Занятие вели представители Центра контроля и профилактики болезней провинции Цзянси и специалисты из Наньчанского университета. С одесской стороны участвовали руководители областного Центра социально значимых болезней, Центра общественного здоровья, врачи из городской инфекционной больницы и областной детской больницы, облсатного управлеия здравоохранения.

«Обсудили практику лечения детей и женщин с беременностью, а также сроки хранения антител у людей, которые уже переболели COVID-19. Китайские врачи отметили, что большую роль в удержании распространения инфекции играет самоорганизация населения и соблюдение всех санитарных норм. Также представители КНР дали свои рекомендации по организации мобильных госпиталей и сортировки пациентов с легкой стадией заболевания Covid-19», — сообщили в ОГА. И не исключили, что когда позволит ситуация, китайские эксперты приедут непосредственно в Одессу.

О таких консультациях ОГА ранее договорилась через китайских дипломатов.