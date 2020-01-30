Кисневі балони і рації: одеські рятувальники отримали благодійну допомогу від Австрії (фото)

Отримана допомога буде направлена для оновлення системи радіозв’язку у віддалених підрозділах гарнізону оперативно-рятувальної служби та підвищення ефективності дій при виконанні завдань за призначенням.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Завдяки турботі іноземних партнерів рятувальники Одещини в черговий раз отримали благодійну допомогу.

Вчора, 29 січня завдяки турботі благодійного фонду «Сприяння розвитку медицини» рятувальники отримали допомогу від Донора організації «Україна – Допомога Klagenfurt», транспортна організація Австрії у вигляді засобів радіозв’язку різних марок та типів і кисневих балонів, які будуть використовуватись для аварійно-рятувальних робіт.

Фото: ДСНС

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