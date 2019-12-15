Кинологи в Одессе подарили незрячей горожанке собаку-поводыря (фото)

Одесситка с нарушениями зрения Юлия Нагаец давно мечтала о верном четверолапом друге, который помогал бы ей в быту.

А на днях мечта девушки осуществилась – она получила в подарок золотистого ретривера.

Об этом сообщает odessitua.com.

Ее пес по кличке Амиго – поводырь, специально обученный в помощь незрячим людям.

Его около года готовили сотрудники кинологической службы Международной полицейской ассоциации общественной безопасности. Теперь собака будет сопровождать Юлию по делам и во время прогулок.

Кинологи говорят, что ретриверы, как тот, которого подарили Юлии, а также лабрадоры лучше всего подходят для роли поводыря. По их словам, чтобы подготовить одного такого пса, нужно не менее 12 тысяч евро.

Одесситка призналась, что была на седьмом небе от счастья, узнав, что у нее появится питомец. Девушка уверена, что с ним ей будет намного легче передвигаться по городу, а также добираться в школу для незрячих, где она работает учителем иностранного языка.

В свою очередь, в одесской мэрии пообещали по возможности обеспечить собаками-поводырями как можно больше людей с нарушениями зрения.

Фото: odessitua.com

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