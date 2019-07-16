Киевлянин пытался обокрасть зенитно-ракетный склад в Одессе, но получил пулю в ногу

При попытке ограбления зенитного ракетного дивизиона сегодня ночью в Одессе задержали 18-летнего злоумышленника.
Проникнув на территорию дивизиона, парень хотел ограбить один из контейнеров с дорогостоящими деталями военной техники, но его заметил патрульный.
Нарушитель использовал слезоточивый газ и хотел было бежать к сообщникам, которые ждали его неподалеку в машине. Но солдат не растерялся и после предупреждения выстрелил вору в ногу.
Мужчине сразу оказали первую помощь и доставили в больницу.
Сообщников задержать не удалось.
Фото Командования Воздушных Сил ВСУ с учений подразделения охраны
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