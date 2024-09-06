Новости Одессы и Одесской области

Хорошие новости от ДТЕК: в субботу, 7 сентября Одесса может быть со светом весь день

Хорошие новости от ДТЕК: в субботу, 7 сентября Одесса может быть со светом весь день

Графики отключения света в Одессе на субботу, 7 сентября 2024 года, задействовать не планируют. Т.е. весь день будет без отключений. Об этом сообщили на Фейсбук-странице ДТЕК «Одесские электросети» со ссылкой на «Укрэнерго».

В то же время в «Укрэнерго» всегда напоминает, что в объемах применения ограничений возможны изменения.

Напомним, уже в пятницу, 6 сентября можно было заметить позитивные изменения в графиках отключения. Еще с самого утра графики отменили до 16:00 и на момент выхода новости, уже третий раз продлены на 1 час — до 19:00

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua