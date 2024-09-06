Хорошие новости от ДТЕК: в субботу, 7 сентября Одесса может быть со светом весь день

Графики отключения света в Одессе на субботу, 7 сентября 2024 года, задействовать не планируют. Т.е. весь день будет без отключений. Об этом сообщили на Фейсбук-странице ДТЕК «Одесские электросети» со ссылкой на «Укрэнерго».
В то же время в «Укрэнерго» всегда напоминает, что в объемах применения ограничений возможны изменения.
Напомним, уже в пятницу, 6 сентября можно было заметить позитивные изменения в графиках отключения. Еще с самого утра графики отменили до 16:00 и на момент выхода новости, уже третий раз продлены на 1 час — до 19:00