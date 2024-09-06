Хороші новини від ДТЕК: у суботу, 7 вересня Одеса може бути зі світлом увесь день

Графіки відключення світла в Одесі на суботу, 7 вересня 2024 року, задіювати не планують. Тобто весь день буде без відключень. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці ДТЕК «Одеські електромережі» з посиланням на «Укренерго».
Водночас в «Укренерго» завжди нагадують, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
Нагадаємо, вже в п’ятницю, 6 вересня можна було помітити позитивні зміни в графіках відключення. Ще з самого ранку графіки скасували до 16:00 і на момент виходу новини, вже втретє подовжені на 1 годину – до 19:00