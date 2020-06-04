«Керівник гуртка-2020»: одеситка стала переможницею Всеукраїнського конкурсу педагогів

Підбиті підсумки Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» за 2019-2020 навчальний рік, у якому взяли участь і представники Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

За результатами конкурсу в номінації «Керівник гуртка-2020» перемогу отримала керівниця вокального гуртка КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт» Марина Анатоліївна Зайцева (Наказ МОН від 21.05.2020 № 672 “Про результати Всеукраїнського конкурсу “Джерело творчості”).

Мета конкурсу – підтримка творчої педагогічної діяльності працівників позашкільних навчальних закладів, популяризація педагогічних здобутків, підвищення майстерності педагогів та їх ролі у виконанні основних завдань, покладених на позашкільні навчальні заклади Законом України «Про позашкільну освіту».

Фото: ОМР

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