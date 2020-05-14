Керівництво Одеської митниці підозрюють в організації корупційної схеми

Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

Оперативники спецслужби встановили, що в оборудці були задіяні начальники відділів митного оформлення постів «Одеса» та «Чорноморськ». Перший з них вимагав 100 доларів США з кожного контейнеру за доставку вантажів на внутрішню митницю без додаткових заходів контролю. У разі згоди компанія-імпортер вносилась до списку і надалі її контейнери за обумовлену плату безперешкодно проходили митний контроль.

Надалі вже посадовець посту «Чорноморськ» створював комерсантам штучні перешкоди при розмитненні товарів через затягуванні їх оформлення. Для розблокування процесу начальник відділу пропонував імпортерам допомогу у заниженні вартості задекларованих вантажів. За цю «послугу» він вимагав 50-60% різниці між реальною ціною та протиправно відображеною у митних документах.

За інформацією спецслужби вартість «платежу» складала від 200 до 4000 доларів, частина грошей передавалась безпосередньо керівництву Одеської митниці.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували отримання учасниками схеми 800 американських доларів. Правоохоронці затримали начальника відділу митного посту «Чорноморськ», згідно зі ст. 208 Кримінального кодексу України, після одержання чергової частини неправомірної вигоди в розмірі 1,3 тисячі доларів США.

Наразі тривають слідчі дії за за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам протиправної схеми та обрання міри запобіжного заходу. Також перевіряється причетність до оборудки інших працівників митниці та співробітників правоохоронних органів.

Заходи із викриття оборудки проводились спільно зі слідчими центрального апарату ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Фото: СБУ

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