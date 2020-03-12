Карантин: в Одесі відтермінували щорічний звіт міського голови перед територіальною громадою міста

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»

відтерміновано виконання розпорядження міського голови від 03 березня 2020 року № 169 «Про організацію щорічного звіту Одеського міського голови перед територіальною громадою міста Одеси за 2019 рік».

Дата проведення звіту міського голови буде визначена додатковим розпорядженням.

Фото: Слово і Діло

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