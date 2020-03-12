Карантин: в Одесі відтермінували щорічний звіт міського голови перед територіальною громадою міста

Звіт мера Одеси відтерміновано через коронавірус.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»
відтерміновано виконання розпорядження міського голови від 03 березня 2020 року № 169 «Про організацію щорічного звіту Одеського міського голови перед територіальною громадою міста Одеси за 2019 рік».
Дата проведення звіту міського голови буде визначена додатковим розпорядженням.
Фото: Слово і Діло
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