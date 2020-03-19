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Новости Одессы и Одесской области

Карантин до літа і вулиці без дітей: на Одещині поліція отримала 20 звернень про поширення неправдивої інформації про карантин

Карантин до літа і вулиці без дітей: на Одещині поліція отримала 20 звернень про поширення неправдивої інформації про карантин

Найчастіше громадяни інформували про розповсюдження неправдивої інформації про заборону виходу дітей на вулицю та чуток про продовження карантину до літа.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Наразі на електронну адресу сервісної служби кіберполіції надійшло два десятки звернень щодо розповсюдження фейкової інформації у зв’язку з введенням на території держави карантинних обмежень.

Кіберполіція звертається до громадян із проханням повідомляти про всі випадки поширення неправдивої інформації:

Нагадаємо: відповідно до статті 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

Інформаційна гігієна також важлива.

Фото: Checkpoint

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