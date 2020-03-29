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Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус: чем помогут пенсионерам?

Коронавирус: чем помогут пенсионерам?

С 12 марта в Украине введен карантин. Чтобы не выходить лишний раз из дома, мы закупили больше продуктов и необходимых лекарств, а значит – денег потратили больше, чем обычно. Но в стране объявили чрезвычайную ситуацию и карантин продлили до 24 апреля. Пользование городским транспортом ограничили или вовсе запретили. И поехать в другой магазин или на рынок, чтобы купить что-то дешевле, не представляется возможным. А деньги на исходе. Министерство социальной политики пообещало защитить пожилых людей и всех, кто в этом нуждается. Какие меры предпримут и когда планируют их осуществить?

Всего месяц назад Министерство социальной политики поведало о своих планах по повышению качества жизни украинских пенсионеров. В частности, разные виды перерасчетов, повышений и доплат предполагалось произвести в течение апреля–декабря. Но жизнь внесла свои коррективы и, чтобы спасти положение, обещанные деньги большинству пенсионеров выдадут совсем скоро. Во всяком случае об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

Апрель: разовая помощь пенсионерам и лицам с инвалидностью

  • Дополнительная – 1000 гривен пенсионерам, чьи пенсии меньше 5000 гривен. Эту единоразовую выплату получат более 10 млн. человек.

 

  • По 1000 гривен также обещают получателям социальной помощи – лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью, а также тем, кто получает социальные пенсии.

 

  • Для работающих пенсионеров, которые по состоянию на 1 марта текущего года приобрели не менее 24 месяцев стажа, перерасчет пенсии сделают на основании данных системы персонифицированного учета.

Май: перерасчет пенсии и доплата пожилым 

  • Будет проведена индексация пенсий, размер повышения составит 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 млн. пенсионеров.
  • Пожилым людям старше 80 лет установят ежемесячную доплату к пенсии в размере 500 гривен. Получать ее будут 1,5 млн. человек.  

 ВНИМАНИЕ! Все доплаты и перерасчеты будут произведены в автоматическом режиме. Лично обращаться в Пенсионный фонд пенсионерам не надо. 

Мария Васильева

Фото: “Профиль”

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