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Новости Одессы и Одесской области

Капремонт Воронцовского переулка обещают завершить ко Дню города

Капремонт Воронцовского переулка обещают завершить ко Дню города

Если основной массив работ удастся завершить до намеченного срока, то проезд по переулку откроют ко Дню города — 2 сентября. А затем будут доделывать мелкие работы.

Об этом сообщил начальник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Шмагай.

Сейчас переулок в исторической части города выглядит плачевно:

Проект капитального ремонта Воронцовского переулка предусматривает обновление бытовой и дождевой канализации, сетей газопровода, наружных сетей водоснабжения и водоотведения, тепло- и энергоснабжения, наружного освещения, связи, а также прокладку кабельной канализации.

Проезжую часть переулка планируют вымостить гранитной брусчаткой, а тротуары – гранитной плиткой с укладкой тактильной плитки на пандусах для людей с инвалидностью.

Помимо этого, будут установлены три фонаря торшерного типа, 10 урн и карман для мусорных контейнеров, а также 242 парковочных столбика.

Заказчик работ по капремонту Воронцовского переулка — управление дорожного хозяйства Одесского горсовета. На эти работы выделено 20 млн гривен.

Напомним, с 15 июля по 1 декабря 2019 года в связи с капремонтом движение автотранспорта в Воронцовском переулке закрыто.

Фото и видео: пресс-служба Одесского горсовета

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