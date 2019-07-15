Капремонт Воронцовского переулка обещают завершить ко Дню города

Если основной массив работ удастся завершить до намеченного срока, то проезд по переулку откроют ко Дню города — 2 сентября. А затем будут доделывать мелкие работы.

Об этом сообщил начальник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Шмагай.

Сейчас переулок в исторической части города выглядит плачевно:

Проект капитального ремонта Воронцовского переулка предусматривает обновление бытовой и дождевой канализации, сетей газопровода, наружных сетей водоснабжения и водоотведения, тепло- и энергоснабжения, наружного освещения, связи, а также прокладку кабельной канализации.

Проезжую часть переулка планируют вымостить гранитной брусчаткой, а тротуары – гранитной плиткой с укладкой тактильной плитки на пандусах для людей с инвалидностью.

Помимо этого, будут установлены три фонаря торшерного типа, 10 урн и карман для мусорных контейнеров, а также 242 парковочных столбика.

Заказчик работ по капремонту Воронцовского переулка — управление дорожного хозяйства Одесского горсовета. На эти работы выделено 20 млн гривен.

Напомним, с 15 июля по 1 декабря 2019 года в связи с капремонтом движение автотранспорта в Воронцовском переулке закрыто.

Фото и видео: пресс-служба Одесского горсовета