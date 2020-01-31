Капремонт спуска Маринеско: новые рельсы, историческая брусчатка и арка – во всей красе

Капитальный ремонт спуска Маринеско — в самом разгаре. Здесь уже никак не проедешь, а пройти, по сути, можно лишь по одной стороне. Жители спуска «не в восторге», проблем возникло много, в том числе, конечно, и с выносом мусора. На воротах некоторых жилых домов даже вывешены грозные объявления, что «все мусорные баки находятся внизу спуска, и мусор — туда!».

Впрочем, неудобств будет еще больше, и длиться капремонт будет, как значится на щите, до конца года.

Спуск стал неузнаваем, работы там и в самом деле сейчас кипят.

Так продолжается, как уже рассказывала «Одесская жизнь», один из этапов реконструкции трамвайной инфраструктуры трассы магистрального трамвайного маршрута «Север – Юг». Здесь будет произведена укладка инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество и кабельная канализация), прокладка дорожного и тротуарного покрытия, а также трамвайных путей. На спуске Маринеско также появятся специальные столбики «против парковки».

На части спуска уже уложены новые рельсы.

Что касается исторического дорожного покрытия, которое было обнаружена на спуске во время капремонта, то это гранитная брусчатка второй половины XIX-начала ХХ века. Ее обнаружили, когда снимали асфальт с правой полосы движения проезжей части. По поводу ее дальнейшей судьбы сразу обеспокоились краеведы и активисты. Как было сообщено официально, она перевезена на хранение в КП «Городские дороги».

На фоне капитального ремонта и полностью «преображенного» в связи с этим спуска Маринеско, очень выделяется историческая арка СРЗ. «Одесская жизнь» уже рассказывала, что ее отреставрировали и даже восстановили один из утерянных барельефов (барельеф «Индустрия», копия одного из горельефов Константина Менье, украшающих брюссельский «Памятник Труду») на ее «вершине». Так вот, теперь здесь снято ограждение, и аркой можно уже полюбоваться «целиком».

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