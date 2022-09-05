Новости Одессы и Одесской области

Какую услугу теперь можно получить в одесском ЦНАП?

Какую услугу теперь можно получить в одесском ЦНАП?

В Одесском Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) можно получить некоторые услуги по предоставлению информации и/или копий документов, находящихся на хранении в коммунальном предприятии «Бюро технической инвентаризации» (БТИ).

Как сообщают в мэрии города, при получении услуг по регистрации места проживания в некоторых случаях у заявителей возникает потребность обратиться в БТИ, а также необходимость поставить штамп в домовой книге и прочих услугах.

Для удобства граждан в помещении ЦНАП по адресу: ул. Косовская, 2Д с 1 сентября 2022 года можно получить эту услугу непосредственно от представителя КП «БТИ».

График работы Коммунального предприятия «Бюро технической инвентаризации» на ул. Косовской, 2Д:

  • понедельник-четверг 09:00-17:00;
  • пятница 09:00-15:45;
  • обеденный перерыв 13:00-14:00.

В штатном режиме КП «БТИ» работает по адресу: ул. Троицкая, 25. Телефон 048 737 80 55.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить