Какую услугу теперь можно получить в одесском ЦНАП?

В Одесском Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) можно получить некоторые услуги по предоставлению информации и/или копий документов, находящихся на хранении в коммунальном предприятии «Бюро технической инвентаризации» (БТИ).

Как сообщают в мэрии города, при получении услуг по регистрации места проживания в некоторых случаях у заявителей возникает потребность обратиться в БТИ, а также необходимость поставить штамп в домовой книге и прочих услугах.

Для удобства граждан в помещении ЦНАП по адресу: ул. Косовская, 2Д с 1 сентября 2022 года можно получить эту услугу непосредственно от представителя КП «БТИ».

График работы Коммунального предприятия «Бюро технической инвентаризации» на ул. Косовской, 2Д:

понедельник-четверг 09:00-17:00;

пятница 09:00-15:45;

обеденный перерыв 13:00-14:00.

В штатном режиме КП «БТИ» работает по адресу: ул. Троицкая, 25. Телефон 048 737 80 55.