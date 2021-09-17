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Какую икону сегодня почитают православные?

Какую икону сегодня почитают православные?

Сегодня, 17 сентября, православные празднуют в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая купина».

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Название «Неопалимая Купина» дословно означает «несгораемый куст». Данный тип икон символически передает ветхозаветные прообразы воплощения Христа.

Изначально «Неопалимая Купина» представлялась в виде горящего куста с заключённым в нём образом Богоматери и коленопреклонённым пророком Моисеем перед ним. Позднее, уже в XVI веке, сложился довольно сложный символико-аллегорический образ в виде восьмиугольной звезды, окружающей поясное изображение Божией Матери и Младенца-Христа. В руках Богоматерь, как правило, держит символические атрибуты, связанные с ветхозаветными пророчествами: Гору из пророчества Даниила, Лестницу Иакова, Врата Иезекииля и т. п. Это изображение заключено в восьмиконечную звезду, образованную двумя четырёхугольниками — зелёным и красным. Вокруг него, в свою очередь, располагаются изображения четырёх ветхозаветных сюжетов: Моисей перед Купиной, сон Иакова, Врата Иезекииля и Древо Иессеево.

В другом варианте иконы изображается служение ангелов Богоматери и поклонение небесных сил чудесному рождению Бога от Девы.

Считается, что икона «Неопалимая Купина» помогает при пожарах.

Фото: surfnetkids.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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