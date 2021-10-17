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Какой праздник у православных 17 октября?

Какой праздник у православных 17 октября?

Сегодня, 17 октября, православные вспоминают святого Иерофея Афинского, ученика апостола Павла.

Кем был святой Иерофей Афинский?

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По легенде, Иерофей принял христианство после знакомства с апостолом Павлом и стал первым епископом Афинским. Однако есть версия, что первым епископом Афинский был Дионисий Ареопагит, а Иерофей был его наставником. Оба присутствовали при погребении Богородицы.

С VI века образ этих святых становится каноническим атрибутом сначала византийской иконографии Успения, а затем и древнерусской. Святые обычно представлены стоящими за погребальным ложем Богоматери, сбоку от Христа.

Как изображается святой Иерофей Афинский?

Иерофей изображается седовласым старцем, с большими залысинами на лбу, с широкой средней длины бородой. Святитель облачен в фелонь, омофор, а в руках держит Евангелие.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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