Новости Одессы и Одесской области

Какой сегодня праздник у православных?

Какой сегодня праздник у православных?

Сегодня, 3 октября, православные вспоминают Великомученика Евстафия.

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Евстафий жил во II веке и был военачальником. По легенде, во время охоты ему явился образ Христа, после этого он вместе со своей женой и сыновьями Агапием и Феопистом крестился.

Вскоре в жизни святого начались бедствия — умерли все его слуги и пал весь скот. Вместе с семьёй он отправился на корабле в Египет. Во время плавания хозяин судна высадил его с детьми на берег, а жену оставил у себя. Позже он потерял и своих сыновей. Оставшись один, 15 лет он прожил в трудах в селении Вадисс, после чего вновь обрёл своих родных.

Как погиб святой Евстафий?

Император Троян призвал Евстафия на войну. После окончания боевых действий святой с почестями вернулся в Рим. Во время празднования победы над варварами святой отказался принести жертвы языческим богам. За это его вместе с семьёй бросили на растерзание зверям. Но они не тронули их. Тогда мучеников поместили в раскалённого медного быка, где они и погибли.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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