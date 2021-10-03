Какой сегодня праздник у православных?

Евстафий жил во II веке и был военачальником. По легенде, во время охоты ему явился образ Христа, после этого он вместе со своей женой и сыновьями Агапием и Феопистом крестился.

Вскоре в жизни святого начались бедствия — умерли все его слуги и пал весь скот. Вместе с семьёй он отправился на корабле в Египет. Во время плавания хозяин судна высадил его с детьми на берег, а жену оставил у себя. Позже он потерял и своих сыновей. Оставшись один, 15 лет он прожил в трудах в селении Вадисс, после чего вновь обрёл своих родных.

Как погиб святой Евстафий?

Император Троян призвал Евстафия на войну. После окончания боевых действий святой с почестями вернулся в Рим. Во время празднования победы над варварами святой отказался принести жертвы языческим богам. За это его вместе с семьёй бросили на растерзание зверям. Но они не тронули их. Тогда мучеников поместили в раскалённого медного быка, где они и погибли.