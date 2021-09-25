Какой сегодня праздник у католиков?

Согласно Евангелию от Луки, Клеопа был одним из двух учеников, которым явился Иисус Христос после своего воскресения. Апостол и его спутник встретили Господа по дороге в Эммаус из Иерусалима, но не узнали его. Придя вместе с ним в селение, они пригласили Господа переночевать у них дома, так как уже наступил вечер. В свою очередь Иисус благословил, преломил и подал им хлеб, после этого они узнали его. Есть версия, что святой приходился родным братом мужу Пресвятой Богородицы Иосифу.

Клеопу убили иудеи за проповедь о Христе.