Какой сегодня праздник у католиков?

В конце XVIII века власть корейской империи Чосон была настроена враждебно по отношению к местным католикам. В начале XIX века на них начались гонения. Представителей Римско-Католической Церкви жестоко преследовали с 1801—1813 гг. в 1827 году, с 1839—1846 гг. и 1866—1869 гг. В 1883 году в Корее провозгласили свободу вероисповедания.

В 1984 году Римский папа Иоанн Павел II во время своего посещения Южной Кореи канонизировал 103 мученика. В список попали епископы, священники и миряне.